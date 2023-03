"Violate regole delle ong": la nave Louise Michel in stato di fermo a Lampedusa

Le autorità italiane hanno disposto il fermo della nave Louise Michel, dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, contestando delle violazioni del nuovo decreto del governo Meloni. A riferirlo sono gli stessi attivisti, aggiungendo che non è stata data alcuna spiegazione ufficiale: "Ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare".

Prima di arrivare a Lampedusa, ieri, la nave aveva soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo e i salvataggi erano stati effettuati anche da Capitaneria e Guardia di finanza a bordo di alcune motovedette.

Casarini (Mediterranea): "Stop Louise Michel assurdità"

"Con la situazione che c'è in mare, trattenere una nave di soccorso in porto mentre donne, uomini e bambini rischiano di morire, è una cosa assurda: qui non si tratta di slogan, ma di vite umane che si possono e si devono salvare". Lo dice al'Ansa Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Humans, facendo riferimento al tweet della stessa ong che rilancia il messaggio in rete lanciato dalla nave Louise Michel, sbarcata a Lampedusa dopo tre operazioni di soccorso.

"24 ore fa le autorità Italiane hanno comunicato alla #LouiseMichel che la nave, dopo aver soccorso e sbarcato 180 persone, era bloccata - viene detto -. Nessun atto formale e motivato è stato ancora notificato. Al largo di #Lampedusa ci sono diverse barche in pericolo che chiedono aiuto".