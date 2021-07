Lampedusa, sbarcano 552 migranti: il meteo si conferma vero pull factor

Il sistema di prima accoglienza rischia di andare in tilt. Negli ultimi due giorni, si erano registrati, perché il vento di maestrale aveva reso agitato il mare nel canale di Sicilia, soltanto due approdi: 15 persone ieri e 24 lunedì. Cala il vento, si torna a partire dal Nordafrica. Che il vero e unico pull factor sia il meteo non è un segreto

Una lunga notte di sbarchi. Sono 552 i migranti giunti, fra la notte e l'alba, con quattro diverse imbarcazione a Lampedusa.

Il primo a essere soccorso nel cuore della notte è stato un peschereccio con a bordo 420 uomini, donne e bambini di diverse nazionalità. L'imbarcazione su cui viaggiavano di circa 20 metri è stata rintracciata a una quindicina di miglia da Lampedusa ed è stata in seguito sequestrata.

Le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza sono riuscite poi anche ad agganciare due barchini con 7 e 13 tunisini e un'altra imbarcazione con 71 persone che sono state trasbordate su due diverse motovedette.

I migranti dopo l'approdo a molo Favarolo e il primo triage sanitario sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Il sistema di prima accoglienza rischia di andare in tilt. Negli ultimi due giorni, si erano registrati, perché il vento di maestrale aveva reso agitato il mare nel canale di Sicilia, soltanto due approdi: 15 persone ieri e 24 lunedì.

Il pull factor principale è il meteo

Cala il vento, si torna a partire dal Nordafrica. Che il vero e unico pull factor sia il meteo non è un segreto, da anni. Lo dimostra una volta di più quanto successo nelle ultime ore. In passato aveva preso piede l'idea che le navi Ong al largo fossero un "elemento di attrazione", spingendo i migranti a partire. Lo European University Institute aveva pubblicato nel 2019 uno studio scritto da due ricercatori italiani, Matteo Villa (dell'Ispi) ed Eugenio Cusumano (dell'Eiu), da cui emergeva che non ci fossero evidenze empiriche che l'attività delle Ong nel Mediterraneo centrale tra il 2014 e il 2019 abbia influito sulle partenze irregolari di migranti dalla Libia.

Ora nel Mediterraneo raramente ci sono navi umanitarie in azione (i fermi amministrativi sono ormai la norma). Ma dalla Libia e dalla Tunisia si continua a partire, senza sosta.