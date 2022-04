Surfista disperso nel lago di Garda: trovata solo la sua tavola

Soccorritori moblitati sul lago di Garda per le ricerche di un surfista disperso. Si tratta di un cittadino tedesco di 54 anni. L'allarme è scattato ieri e nella notte, mentre l'elicottero dell'aeronautica e la motovedetta della guardia costiera scandagliavano una vasta area, è stata individuata, a pochi metri dalla costa, la tavola da windsurf dello straniero.

Come ricostruisce TrentoToday, la prima telefonata alla sala operativa della guardia costiera è arrivata intorno alle 19 di ieri e segnalava il mancato rientro di un surfista tedesco, che intorno alle 16 aveva parcheggiato la propria auto vicino a un'area di sosta di un albergo nel comune di Tignale per immergersi nel lago. Immediato l’intervento di una motovedetta, di una pattuglia terrestre e di un’unità dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Si è anche alzato un elicottero dell’aeronautica militare di Poggio Renatico, sono intervenuti poi i carabinieri di Gargnano e i vigili del fuoco di Brescia con i droni. In nottata il ritrovamento della tavola, ma dell'uomo ancora nessuna traccia.