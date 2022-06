Ordinano di tutto ma lasciano tanto cibo sul tavolo al ristorante (e non pagano): finisce malissimo

Sono finiti nei guai, accusati di rapina impropria. Un gruppo di ragazzi di Chiari, in provincia di Brescia, è sotto indagine da parte dei carabinieri della locale stazione. Sabato sera, i giovani hanno mangiato in un ristorante cinese del paese, molto frequentato per il suo menù "all you can eat". Non era la prima volta che si trovavano in quel locale: pare sia nata una discussione col titolare, perché - come già avvenuto in passato, secondo la denuncia del ristoratore - anche sabato sera avrebbero ordinato molto più di quanto erano in grado di consumare, lasciando sui tavoli un'ingente quantità di cibo ormai da buttare.

Per motivi ancora da accertare, la discussione è poi degenerata e, invece di recarsi alla cassa per pagare, dalle parole i ragazzi sono passati alle mani. A farne le spese è stata un'amica del ristoratore, colpita con un pugno in faccia. A quel punto la chiamata al 112 è stata inevitabile: la donna è stata medicata, mentre i militari hanno provveduto a identificare i ragazzi, per i quali è seguita la denuncia e l'indagine per rapina.