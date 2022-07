Lasciato nell'auto parcheggiata sotto al sole: cane muore di caldo

Non ce l'ha fatta il cane di razza Rhodesian ridgeback lasciato per troppe ore dentro l'auto al sole nel parcheggio delle piscine Santini di Verona il 28 giugno scorso. Nonostante alcuni passanti abbiano tentato di avvisare la proprietaria ed hanno chiamato poi le forze dell'ordine, per il cane non c’è stato nulla da fare: l'abitacolo diventato rovente non gli ha dato scampo. A darne notizia è VeronaSera.

Ogni estate continuano a verificarsi casi di animali lasciati in automobile sotto il sole, nonostante le sentenze di condanna per comportamenti di questo genere e tutte le attività di informazione che anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane (Lndc) mette in atto. Attività come le lettere scritte ai Comuni per sensibilizzare su questo tema, oppure tra i cittadini per invitarli a seguire buone regole e a segnalare tempestivamente situazioni di emergenza.

È importante ad esempio sapere che l’abitacolo dell’automobile, in estate, può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale: in pochi minuti le temperature diventano così alte, fino a 50 gradi, da poterne causare la morte, anche se il finestrino dell’auto rimane leggermente aperto e la macchina è all’ombra. E questa azione da parte del proprietario costituisce un reato, come stabilito da due sentenze importanti della Corte di Cassazione che hanno condannato i padroni per la sofferenza inflitta ai loro cani.

I comportamenti da adottare per proteggere i nostri animali

Forse non tutti sanno che cani, gatti, piccoli animali d’affezione e uccelli non possono sudare, per cui la loro termoregolazione avviene attraverso un sistema di raffreddamento ad aria durante il quale, grazie al respiro, disperdono calore. Inoltre è bene sapere che sono più predisposti al colpo di calore i cuccioli, gli animali anziani, le razze brachicefale come i bulldog e i gatti persiani, gli animali obesi e quelli affetti da malattie cardio-circolatorie e dell’apparato respiratorio

In sintesi, quindi, ecco alcuni accorgimenti, suggeriti da Lndc, da adottare durante tutta l’estate per tutelare il benessere degli animali: