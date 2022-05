Uccisa e fatta a pezzi nella vasca da bagno: il giallo di Lucia Cipriano

Lucia Cipriano sarebbe stata uccisa e fatta a pezzi. È questa la pista principale, a causa dei segni chiari di violenza sul cadavere di Lucia Cipriano. Nonostante il corpo della vittima, un'italiana di 84 anni, fosse ormai in stato avanzato di decomposizione, i segni sono evidenti: il corpo era tagliato in più parti. Come conferma a MilanoToday il comando provinciale dei carabinieri di via Moscova, si procede ufficialmente per omicidio.

Siamo in via Boves a Melzo, comune non lontano da Milano: una delle tre figlie della pensionata, che non aveva sue notizie da un po' di tempo, ha chiamato il 112. La donna, 47 anni, è arrivata da Trento per verificare le condizioni della madre. Informazione che da un po' di tempo una delle sorelle, quella che 'trascorreva' più tempo con la madre, si rifiutava di darle. I carabinieri di Pioltello dopo aver scoperto il cadavere della signora Cipriano, rinvenuto all'interno della vasca da bagno del suo appartamento, hanno isolato il perimetro. Non solo l'abitazione ma anche la via, chiusa per agevolare il lavoro degli investigatori.

Le analisi scientifiche sono andate avanti per tutta la giornata e quella che in un primo momento poteva sembrare una tragedia della solitudine, con una morte per cause naturali, ha preso una piega inaspettata: omicidio e occultamento di cadavere. Le prime persone sentite dagli inquirenti sono state le tre figlie della signora Cipriano. Poi il cerchio della gente da ascoltare si è allargato progressivamente ma il sospetto principale, stando a quanto trapelato, è rimasto uno: il delitto sarebbe maturato in famiglia. Troppe le incongruenze nei racconti di una delle figlie, una 58enne. E' su di lei che si starebbero concentrando le indagini.