"Laura La Divina è scomparsa": appello per la tiktoker a Chi l'ha Visto?

Dal pomeriggio di mercoledì 13 dicembre non si hanno più notizie di una tiktoker nota come Laura "La divina". Laura si sarebbe allontanata verso le 17 da casa sua, a Napoli, e da quel momento più nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lei. Un appello è stato lanciato anche nel programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

"Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come "la divina" - ha detto la conduttrice Federica Sciarelli nel corso della puntata andata in onda mercoledì sera -. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker".

La donna, di 43 anni, ha più di 97mila follower su TikTok, ma è nota anche per i tanti video che ha fatto con Rita De Crescenzo, altro personaggio molto conosciuto sui social.