Laura Perselli: trovato il cadavere della donna scomparsa insieme al marito Peter Neumair

La conferma arriva intorno alle 13 attraverso dall'Ansa. E' di Laura Perselli, la bolzanina scomparsa il 4 gennaio, il corpo ripescato dall'Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia Neumair-Perselli all'agenzia di stampa.

Trovato il cadavere di Laura Perselli

I carabinieri hanno recintato l'intera zona e bloccato gli accessi al ponte sull'Adige. I vigili del fuoco ora hanno intensificato le ricerche in acqua nella zona in cui è avvenuto il ritrovamento del corpo della donna. Sempre secondo Ansa, è stato ridotto il deflusso delle dighe per continuare le ricerche.

"Al momento dalla Procura non ci sono arrivate conferme, la notizia è ancora vaga" si limita a dire all'Adnkronos l'avvocato Flavio Moccia, legale del figlio della coppia, Benno Neumair in carcere con l'accusa di averli uccisi e fatti sparire.

I carabinieri hanno arrestato il 29 gennaio Benno

I carabinieri hanno arrestato il 29 gennaio scorso con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere Benno Neumair, figlio della coppia di coniugi di Bolzano scomparsi dal 4 gennaio: lo scrivono nella mattinata di venerdì 29 gennaio agenzie di stampa e giornali locali. Tutti i sospetti da giorni convergevano su di lui e solo su di lui. Fin da quando era stato sentito come testimone nei primi momenti dopo la scomparsa di Laura Perselli e Peter Neumair nella ricostruzione del ragazzo c'erano alcuni elementi che non tornavano.

Le ricerche dei corpi procedevano da settimane. Benno si trova in carcere, a Bolzano, con le accuse di duplice omicidio ed occultamento dei cadaveri dei genitori.

in aggiornamento