"Laura Ziliani è stata avvelenata con un muffin e strangolata con un cavo elettrico"

La testimonianza shock è durata diverse ore, nel corso dell'udienza di giovedì del processo per omicidio volontario e occultamento di cadavere che vede coinvolte le sorelle Paola e Silvia Zani e con loro Mirto Milani, il fidanzato di Silvia e (così pare) l'amante di Paola: sono tutti e tre imputati per la morte di Laura Ziliani, l'ex agente di polizia locale di Temù (ma che abitava a Roncadelle, in provincia di Brescia) scomparsa l'8 maggio di un anno fa e poi ritrovata senza vita in agosto. A parlare è l'ex compagno di cella di Milani, un 50enne in quel periodo in carcere per reati fiscali. A lui Milani avrebbe raccontato i macabri dettagli dell'omicidio, che poi l'uomo avrebbe riferito agli inquirenti.

Secondo la sua testimonianza, Laura Ziliani sarebbe stata prima avvelenata con un muffin "condito" di benzodiazepine, poi aggredita dai tre imputati (sia le figlie Paola e Silvia che Mirto Milani), soffocata con un sacchetto di plastica in testa e infine strangolata con un cavo elettrico. Dopo averla uccisa, le figlie di Laura e Mirto Milani l'avrebbero spogliata e vestita con una lingerie: questo, sostiene l'accusa, per depistare gli inquirenti e far ipotizzare un omicidio passionale.

Laura Ziliani nel 2017, infatti, si sarebbe iscritta a un sito web di incontri, senza però mai utilizzare il suo profilo almeno fino allo scorso anno, quando - probabilmente già morta - sarebbero stati Paola, Silvia e Milani ad accedere (sempre nella logica di depistare gli investigatori). Tutti e tre vennero arrestati a pochi giorni dal ritrovamento del corpo, ma solo poche settimane fa avrebbero ammesso le loro responsabilità. Laura Ziliani, 55 anni, risultava scomparsa dall'8 maggio 2021: il cadavere venne ritrovato in estate lungo le rive del fiume Oglio.