"Ecco il vero movente dell'omicidio di Laura Ziliani"

Uccisa non per soldi o per odio, ma per gratificare il loro ego e gratificarsi come gruppo. Un diabolico piano omicida, orchestrato prendendo spunto da una serie tv e portato a termine insieme. Le sorelle Paola e Silvia Zani, insieme a Mirto Milani, che aveva intrecciato una relazione sentimentale con entrambe, sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio della madre delle due donne, Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù (Brescia), uccisa l'8 maggio del 2021. La sentenza è stata emessa lo scorso 7 dicembre, ma nella giornata di ieri, mercoledì 6 marzo, sono state rese note le motivazioni che hanno portato agli ergastoli per il trio, per cui è stata riconosciuta anche l'aggravante della premeditazione.

Omicidio Laura Ziliani: le motivazioni della sentenza

Secondo la Corte d'assise di Brescia, il movente del delitto non sarebbe stato economico o nato da un particolare odio nei confronti della vittima, ma legato al desiderio di "celebrare adeguatamente" la coesione del trio criminale: "L'idea di unire le proprie intelligenze per combattere un "nemico" esterno, mettendo alla prova le proprie competenze al servizio di un'impresa comune, diveniva funzionale a cementare il gruppo".

"I tre - si legge nel documento di 98 pagine - hanno agito di concerto tra loro concorrendo a comporre, ciascuno per la propria parte il mosaico del progetto criminoso. In sé e per sé l'omicidio non costituiva agli occhi degli esecutori un progetto abbastanza ambizioso e accattivante per poter celebrare adeguatamente la loro coesione, per questo motivo avrebbero escogitato un "piano cervellotico", poi tramutatosi, una volta realizzato, in una sorta di fumettone criminale in stridente contrasto con il gesto orribile commesso nei confronti della Ziliani, divenuta vittima sacrificale di un abominio consumato in spregio al divieto ancestrale di versare sangue all'interno della propria stirpe".

Secondo i giudici i tre imputati avrebbero presto spunto da alcune serie televisive come "Dexter" o "Breaking Bad" per ordire il loro piano. Come confermato dall'autopsia, Laura Ziliani è stata prima stordita con un muffin imbottito di benzodiazepine, e infine strangolata. Per i giudici sono stati prima Silvia e poi Mirto, mentre Paola teneva la donna ferma sul letto. Il corpo è stato poi sepolto vicino al fiume Oglio. È stato ritrovato tre mesi dopo, solo perché una piena aveva spostato la terra mista calce utilizzata per il seppellimento, facendo riemergere il cadavere ormai irriconoscibile della 55enne.

Drogata e strangolata: il racconto dell'orrore

La confessione dei tre è arrivata soltanto mesi dopo l'arresto, avvenuto il 24 settembre 2021, quando Mirto scoprì che le confessioni riferite al compagno di cella erano diventate prove contro di lui. Rivelazioni a cui poi sono seguite quelle delle due sorelle. Davanti ai magistrati nei diversi interrogatori Silvia Zani hanno raccontato come era stato pianificato l'omicidio: "Abbiamo fatto numerosi esperimenti con erbe velenose e semi di ricino. Volevamo fosse veloce, indolore, che non se ne accorgesse neanche". La donna, in un interrogatorio avvenuto nel maggio del 2022, aveva raccontato anche le lunghe riflessioni del trio su come uccidere la donna: l'idea di utilizzare un coltello, avanzata da Mirto Milani, sarebbe stata scartata per via delle tracce di sangue "difficili da cancellare", così come quella dell'intossicazione con il monossido di carbonio. Alla fine i tre decisero di strangolarla, mettendo in piedi un piano articolato, descritto con dovizia di particolari da una delle figlie: "Il giorno dell'omicidio tutto si è svolto in modo normale, ha mangiato quel maledetto muffin che avevamo preparato per lei e verso le 23.30 è andata a dormire. Noi dormivamo da circa un'ora, poi ci siamo svegliati e abbiamo iniziato a discutere, Mirto voleva desistere con questa idea mostruosa, a un certo punto io ho preso coraggio. Paola mi ha seguita e poi l'abbiamo soffocata, non è stato come ci siamo immaginati, non è stato per nulla indolore, credevamo sarebbe stato più rapido, non volevamo che se ne accorgesse, speravo che non si svegliasse".

"Mia madre ha iniziato a rantolare - ha raccontato SIlvia Zani al pubblico ministero -. È un'immagine orribile. Pensavo che sarebbe stato tutto molto più rapido e meno doloroso, credevo che sarebbe durato meno di un minuto, pochi secondi e che sarebbe presto finito tutto. Invece ne è uscito un pasticcio. A, quel punto è entrato Mirto: si è accorto che non stava andando come previsto ed è entrato in camera. Ha messo lui le mani sul collo di mia mamma, in un certo senso mi ha dato il cambio.Io sono andata in cucina, ho preso un sacchetto del tipo di quelli dell'immondizia di colore blu, poi sono tornata in camera e l'ho infilato sulla testa di mia madre. Ho utilizzato una striscia di velcro per chiudere il sacchetto. Io ricordo che mia madre respirava ancora: infatti il sacchetto si gonfiava e si sgonfiava così dà appiccicarsi alla sua faccia. Mia madre continuava a dimenarsi mentre Paola la teneva ferma. Mi sono resa conto che era morta molto dopo, continuavo a controllare il battito anche perché aveva delle convulsioni credo post mortem".

Dopo il delitto i tre hanno spogliato la vittima e hanno avvolto il cadavere nella pellicola, per poi caricarlo in auto e trasportarlo verso la buca che avevano scavato nei pressi del fiume Oglio, a poche centinaia di metri dalla loro abitazione. Silvia Zani durante il processo ha confermato tutto, ma aveva motivato l'omicidio sostenendo che la madre avesse provato ad avvelenarle: "Mi sentivo come se avessi una pistola puntata alla testa". Una spiegazione che non ha convinto la Corte d'assise di Brescia, che ha definito "inesistenti" sia il movente economico che quello legato all'odio nei confronti della vittima: "L’unica persona che ha mostrato un reale interesse per certi versi spasmodico per il patrimonio della defunta Laura Ziliani è stata la madre di Mirto Milani. Il ruolo debordante da convitato di pietra assunto dalla donna può avvalorare il sospetto che il figlio l’abbia messa sin da subito a conoscenza dell’omicidio, come parrebbe comprovato nei messaggi inviati dall’imputato dal carcere allo scopo di depistare le indagini, nonché delle cautele adottate dai due per impedire la captazione delle loro conversazioni".