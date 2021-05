Laura Ziliani: la mamma di tre figlie scomparsa nel nulla

Laura Ziliani, 55 anni, è scomparsa nel nulla. Di lei non si hanno notizie da sabato scorso, 8 maggio: quella mattina, intorno alle 7, la donna è uscita di casa a Temù, piccolo paese della Val Camonica in provincia di Brescia, per una passeggiata in direzione Gario, dove sarebbe stata avvistata per l'ultima volta, sopra Villa Dalegno a Temù. A dare l'allarme sono state le tre figlie Silvia, Lucia e Paola. Esperta escursionista, era uscita dalla sua abitazione per una passeggiata tra i monti, lasciando a casa il cellulare. Le ricerche sono riprese questa mattina. Ingente il dispiegamento di forze: al momento risultano impegnate più di centoventi persone tra tecnici e volontari di soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile. Sia sabato che domenica in cielo è volato anche un elicottero per perlustrare la zona dall'alto, e sono già in pista anche le unità cinofile. Al momento ancora nessuna traccia di Laura Ziliani: impossibile anche localizzarla, dato che ha dimenticato il telefono a casa.

Laura Ziliani: la mamma di tre figlie scomparsa a Temù, le ultime notizie

Le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona di Gario, dove nel suo cammino la 55enne avrebbe incrociato una ragazza, e poi ancora a Villa Dalegno. Laura Ziliani è un'escursionista esperta e una grande appassionata di montagna. Quasi nove anni fa, nel dicembre del 2012, aveva perso il marito Enrico, travolto da una slavina. All'epoca la 55enne era in servizio per la polizia locale di Temù: dopo quanto successo si era trasferita in città, a Urago Mella, dove ancora abita. Attualmente è dipendente comunale per il municipio di Roncadelle.

L'accorato appello a chiunque l'abbia vista è stato rilanciato dalle figlie e dagli operatori impegnati nelle ricerche. Il campo base è stato allestito nella zona degli impianti sciistici di Temù. Le operazioni di ricerca proseguiranno a oltranza, fino a nuove indicazioni.