Oggi la laurea a Giulia Cecchettin

Oggi, venerdì 2 febbraio, l'Università di Padova consegna alla famiglia di Giulia Cecchettin la laurea in Ingegneria biomedica. La giovane è stata, infatti, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a soli cinque giorni da quel sogno che era ormai a un passo. La 22enne è stata accoltellata più volte e quindi abbandonata vicino al lago di Barcis. Il suo cuore ha messo di battere la sera dell'11 novembre.

Un atroce femminicidio trasformato in simbolo del patriarcato e che il padre della vittima ha chiesto di trasformare in 'un'opportunità' "perché ciascuno si faccia un esame di coscienza per migliorare, soprattutto nei riguardi delle donne". Una 'rivoluzione' nel linguaggio e non solo. L'omicidio ha generato manifestazioni pubbliche e stimolato un vasto dibattito sul tema del femminicidio. Nei tre mesi successivi ai fatti, il numero antiviolenza 1522 ha registrato un significativo aumento delle denunce e delle richieste d'aiuto, che è stato interpretato come un "effetto Giulia Cecchettin".

Dopo la 'panchina rossa tra i viali che Giulia ha attraversato tante volte, l'Ateneo pochi giorni fa ha istituito un premio di laurea per le studentesse in Ingegneria biomedica che porta il suo nome. Il titolo alla memoria è un omaggio a una ragazza che, a poche ore dalla morte per mano dell'ex fidanzato e compagno di studio, aveva mandato una mail alla sua relatrice Silvia Todoros, docente di Meccanica dei materiali, che non ha dubbi: "Aveva fatto una tesi sicuramente da pieni voti".

C'è stata qualche polemica alla vigilia. Il sindacato degli studenti Udu (unione degli universitari) aveva chiesto ufficialmente di prendere parte alla cerimonia per parlare di patriarcato e di diritti delle donne. "Spiace veramente doverlo dire, ma siamo di fronte a una polemica sterile, senza alcun fondamento, totalmente fuori luogo" dice la rettrice Daniela Mapelli. "Giulia Cecchettin sarà ricordata, come da protocollo per tutte le cerimonie in memoria di studentesse e studenti, oltre che dai rappresentanti dei vertici accademici, visto che è l'ateneo a conferire la laurea, da familiari e studentesse o studenti amiche o amici di Giulia. Rovinare l'avvicinamento a tale cerimonia con pretestuose polemiche è una grossa delusione per tutta la comunità accademica".