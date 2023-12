Giulia Cecchettin: la sua laurea consegnata alla famiglia

Il Senato accademico dell'università di Padova ha approvato la delibera che conferisce la laurea alla memoria in ingegneria biomedica per Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo "vittima di un efferato femminicidio pochi giorni prima della discussione della tesi", si legge sul documento. La consegna del diploma di laurea alla famiglia di Giulia avverrà durante la cerimonia in programma venerdì 2 febbraio 2024, i cui dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato reo confesso Filippo Turetta, doveva laurearsi lo scorso 16 novembre, pochi giorni prima di essere uccisa. Nei giorni scorsi, la rettrice dell'università di Padova, Daniela Mapelli, ha sottolineato "l'enorme commozione di tutto l'ateneo nel dare l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, nostra studentessa vittima di un efferato femminicidio".

Anna Maria Bernini, ministro dell'università, ha detto che "questo non riempie l'enorme vuoto che la sua tragedia ha lasciato nella famiglia, nella comunità e in tutti noi. La laurea sarà sua, l'ha guadagnata, le mancava solo la discussione e siamo profondamente onorati e grati alla famiglia per averci permesso di darle il riconoscimento che le spetta di diritto".

"Educhiamo i nostri ragazzi al rispetto. Educhiamoli ai sentimenti - ha aggiunto la ministra -. Per il contrasto alla violenza contro le donne siamo tutti coinvolti". Anna Maria Bernini, infine, ha ringraziato il padre, la sorella e il fratello di Giulia per "l'impegno e le parole che in queste settimane stanno spendendo per la comunità".