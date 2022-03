Bimba investita da un'auto all'asilo: "Lavinia ridotta in stato vegetativo, vogliamo giustizia"

Si apre oggi al Tribunale di Velletri, alle porte di Roma, il processo per il terribile incidente che nel 2018 ha ridotto Lavinia in stato vegetativo. "Siamo arrivati al giorno del dibattimento, speriamo di ottenere qualche buon risultato nella calendarizzazione serrata delle udienze per scongiurare il rischio della prescrizione e che questo processo iniziato vada fino in fondo" spiega Lara Liotta, mamma della piccola che quando aveva 16 mesi, fu investita da un'auto mentre gattonava da sola nel parcheggio dell'asilo nido 'La fattoria di mamma cocca' di Velletri, in provincia di Roma.

Questa mattina si celebra la prima udienza del processo in cui sono imputate la maestra Francesca Rocca con l'accusa di abbandono di minore e la mamma alla guida dell'auto che ha investito la piccola con l'accusa di lesioni gravissime. "Riteniamo che i processi si facciamo in tribunale - ha aggiunto il padre di Lavinia, Massimo Montebove - Vogliamo giustizia per nostra figlia, che da quattro anni si trova in stato vegetativo e ancora non sappiamo come ci sia finita. I sentimenti oggi sono tanti ma siamo fiduciosi".