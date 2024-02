Lavinia Trematerra, morta schiacciata da una statua: indagine archiviata

La famiglia di Lavinia Trematerra, la bambina napoletana di sette anni deceduta il 26 agosto 2022 a Monaco di Baviera dopo essere stata travolta da una statua di marmo, non avrà giustizia. La magistratura tedesca ha deciso di archiviare l'indagine sulla morte della piccola avvenuta quattro anni fa nell'albergo dove si trovava in vacanza insieme ai genitori. La piccola stava giocando nel cortile della struttura, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia, quando la statua è caduta, travolgendola. Molti i lati ancora oscuri della vicenda sui cui i magistrati intendono fare chiarezza.

Secondo una prima ipotesi, l'incidente potrebbe essere stato causato da un errato posizionamento della statua, del peso vicino ai 200 chilogrammi, che sarebbe poi caduta perché non ancorata perfettamente al pavimento.

Nessun colpevole dunque per la morte della piccola Lavinia Trematerra. La scelta degli inquirenti tedeschi ha gettato nello sconforto i genitori della piccola, che adesso chiedono giustizia e confidano nell’inchiesta, ancora aperta, condotta dalla Procura di Roma. A piazzale Clodio è stato depositato l'atto di archiviazione dei magistrati tedeschi. Gli inquirenti italiani stanno quindi analizzando l'incartamento per valutare i prossimi passi che sono anche legati al nodo della giurisdizione. Il procedimento venne avviato nella Capitale come modello 45, ossia senza indagati e ipotesi di reato.