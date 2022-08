Bimba di 7 anni muore schiacciata da una statua

Un piccolo angelo ha perso la vita ieri in un tragico incidente: è stata schiacciata da una statua di marmo mentre si trovava in vacanza con la propria famiglia. La piccola Lavinia Trematerra, bambina napoletana di 7 anni, era in un albergo di Monaco di Baviera quando si è consumata la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la statua, non fissata al suolo, si sarebbe staccata mentre la bambina giocava nei suoi pressi, nel giardino dell'albergo, sotto gli occhi del papà. Inconsolabili i genitori, gli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi. Questo l’addio della mamma in un commovente messaggio su Facebook: "Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita".