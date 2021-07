Invalido al 100% perde il lavoro nel primo giorno di sblocco dei licenziamenti

Ha ricevuto l'amara sorpresa nel primo giorno di sblocco dei licenziamenti per le aziende che non fanno parte del settore della moda e del tessile. Lui, invalido al 100%, dipendente di una multinazionale attiva nel settore metalmeccanico, ha ricevuto il benservito con una lettera di avviso nel quale gli è stato comunicato che nella sede di Segrate, nel Milanese, era in corso una "riorganizzazione" che non giustificava più il mantenimento del posto di lavoro.

Il lavoratore invalido mandato a casa nel primo giorno di sblocco dei licenziamenti

A denunciare la sua storia è la Fiom Cgil, che è già sul piede di guerra. Il lavoratore, stando a quanto riferito dalla sigla sindacale, lavorava alla FLSmidth Maag Gear di Segrate. Per anni era stato addetto alle macchine a controllo numerico.

Con quello che dal sindacato definiscono un "cinismo da guinness dei primati", il gruppo dirigente aziendale nelle scorse ore ha inviato al dipendente - che rientra tra le categorie protette - una comunicazione preventiva dell'intenzione di procedere al licenziamento di tipo economico "in conseguenza della necessaria riorganizzazione del lavoro in atto, che non giustifica più il mantenimento del posto di lavoro". Il lavoratore, di 51 anni, era invalido a causa di una malattia che gli aveva fatto perdere la vista.

"Siamo di fronte a un'ingiustizia clamorosa - l'accusa di di Marco Mandrini, segretario della Fiom milanese -, oltre che ad un'assenza di sensibilità che sconcerta. Per questo - ha annunciato il sindacalista - con il lavoratore e il nostro ufficio legale, abbiamo deciso di impugnare il licenziamento".