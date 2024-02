Auto si ribalta: morti due ventenni, un terzo giovane gravissimo

Tragedia lungo le strade lecchesi: intorno alle ore 2:30 di sabato 3 febbraio un'auto si è schiantata sul lungolario Piave e due giovani di soli 21 e 22 anni - Nicholas e Simone Combi - sono morti.

L'incidente poco dopo lo svincolo di uscita dalla Statale 36, direzione sud, nei pressi della località Caviate. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto l'esatta dinamica dello schianto. Stando alle prime informazioni a disposizione, la Toyota Aigo di colore rosso sulla quale viaggiavano i giovani si sarebbe ribaltata più volte finendo fuori strada. Violento l'impatto: per i due ventenni, che sarebbero residenti in Valsassina, non c'è stato scampo.

Una terza persona di 22 anni coinvolta nell'incidente è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, con due ambulanze e l'elicottero decollato da Como, ma per i giovani non c'è stato purtroppo più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Allertati anche i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Lecco.