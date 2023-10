Un posto letto per quattro interventi: il chirurgo fa scegliere alle pazienti

Un episodio paradossale, ma che racconta molto della crisi sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, tra mancanza di medici, personale e liste d'attesa infinite. Venerdì 6 ottobre, il dottor Antonio Pellegrino, primario di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Lecco, si è trovato costretto a dover comunicare alle pazienti in lista di attesa per un'operazione che non c'erano abbastanza posti disponibili. Dopo averle convocate il professionista ha loro comunicato che avrebbe dato priorità all'operazione di una donna di 51 anni malata di tumore. Al momento della decisione però, una delle quattro, un'anziana di 80 anni, avrebbe protestato in maniera veemente. A quel punto il medico ha detto alle pazienti di mettersi d'accordo tra loro. Dopo un breve confronto la paziente, affetta da patologia tumorale avrebbe fatto un passo indietro, accettando di essere operata dopo una settimana.

Sull'episodio ci sono ora accertamenti da parte dell'ospedale con il direttore generale dell'Asst di Lecco Paolo Favini ha spiegato a Repubblica: "Al momento posso solo confermare che tre pazienti ginecologiche sono state rimandate a casa nei giorni scorsi per fare fronte ad alcune urgenze. Dall'inizio di ottobre abbiamo comunque potenziato le sedute operatorie, due in più al giorno, e da questa settimana è attiva una nuova area chirurgica con dodici posti letto per rispondere alle richieste dei cittadini"

