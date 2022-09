Lega l'inquilino e minaccia di bruciarlo vivo: "Te la fai con la mia ex"

Gli ha citofonato e gli ha chiesto di accompagnarlo in un campo incolto per chiedergli un parere sul terreno. Una volta giunti a destinazione, lo ha legato e cosparso di liquido infiammabile, per poi minacciarlo di bruciarlo vivo: "Te la fai con la mia ex, adesso vedi che succede", ha intimato l'aggressore, un 43enne di Roma, alla vittima. Il tragico episodio, che poteva trasformarsi in tragedia, è accaduto lo scorso 1 settembre, in un campo poco lontano da Roma.

Secondo l'uomo, la vittima, un 53enne originario di Alessandria, a cui aveva affittato un appartamento qualche mese prima al piano terra della sua villetta nella zona romana di Infernetto, aveva una relazione con la sua ex compagna. L'uomo sosteneva che l'inquilino fosse il responsabile della rottura con la sua compagna. Tuttavia, la relazione con la sua ex è terminata per problemi personali: la donna dell'aggressore, infatti, non riusciva più a sostenere il peso delle problematiche dell'uomo e per questo l'ha lasciato. Dopo la rottura, la donna si era quindi confidata con il 53enne e la sua famiglia per spiegare la situazione.



Stando a una ricostruzione dei carabinieri, il 43enne, ha lasciato il campo in cui era la vittima e ha raggiunto il negozio dove lavora la compagna del 53enne, dove le ha mostrato le foto dell'uomo. In sua assenza, la vittima è però riuscita a liberarsi e chiedere aiuto alla polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno atteso che l'aggressore tornasse al campo per arrestarlo. Il 43enne è accusato di sequestro di persona e minacce aggravate. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia per le prime cure: ora sta bene ma è ancora sotto shock.