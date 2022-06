Il pulmino dei baby calciatori si ribalta in autostrada: morto ragazzo di 12 anni

Un ragazzo di 12 anni, Leo Balzaretti, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate in seguito all'incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 12 giugno, sull'autostrada A4 poco dopo il casello di Marcallo, in provincia di Milano. Per cause ancora da accertare, il furgone su cui viaggiavano i calciatori e gli accompagnatori della Bulè Bellinzago, si è ribaltato mentre era di ritorno dalla Versilia, dove la squadra aveva affrontato un torneo.

Sul luogo dell'incidente sono subito intervenute quattro ambulanze, un elicottero e un'automedica. Le condizioni più gravi sono apparse subito del 12enne, che era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Novara, dove poi ne è stato dichiarato il decesso. Altre quattro persone ferite sono invece ricoverate a Magenta. A bordo del furgone c'erano quattro giovani e quattro adulti.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polstrada di Novara, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni il Ford Transit è l'unico veicolo coinvolto nello schianto.