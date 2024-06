Leonardo Franco, l'italiano scomparso in Messico: dopo 8 mesi partono le ricerche ufficiali

Leonardo Franco ha 44 anni, è napoletano ma vive in Messico. Di lui non si hanno notizie dal 1° ottobre 2023, ma adesso la commissione nazionale messicana per la ricerca di persone scomparse ha attivato il protocollo per le ricerche. Da mesi la famiglia si batte per un intervento delle autorità sostenendo che l'uomo sia stato rapito.

Leonardo, per tutti Nardo, vive in Messico da circa 20 anni: è sposato e divorziato. Il caso viene sollevato dai familiari Napoli nell'ottobre 2023. È la sorella a parlare: non riesce a mettersi in contatto con lui e il telefono cellulare risulta sempre spento. L'auto di Leonardo viene ritrovata a un'ora di strada dalla sua casa, ma di lui nessuna traccia. La sorella - intervenuta anche alla trasmissione di Raitre Chi l'ha visto? - riferisce anche di avere ricevuto una telefonata nella quale alcuni conoscenti dell'uomo le avrebbero parlato di rapimento.

Il team investigativo della Manisco World, presieduto dall'avvocato Luigi Ferrandino, sta coordinando l'attività di ricerca nello stato di Guanajuato e ora è previsto che le ricerche si spingano nelle aree ritenute sotto il controllo dei narcos locali. "Per la prima volta nella storia degli scomparsi italiani viene organizzata un'operazione di intelligence è operativa come quella che in queste ore è in corso in Messico", spiega Ferrandino.

Alle ricerche prenderanno parte le forze dell'ordine di Guanajuato, la squadra speciale investigativa delle persone scomparse, l'Esercito e la Marina e altri gruppi che finora hanno collaborato con l'associazione Manisco World e la commissione. "Il nostro team - ha aggiunto Ferrandino - per l'ennesima volta sta coordinando una attività di intelligence per la ricerca di persone scomparse. Forniremo ogni contributo necessario per portare a casa Nardo".