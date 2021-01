Leonardo Iaccarino: il video del politico di Forza Italia che spara dal balcone

La pistola è a salve. Lui era il presidente del Consiglio comunale di Foggia (si è dimesso oggi), nella vita fa il vigile del fuoco. Era già finito nella bufera poche ore prima per aver tentato di difendere il figlio 16enne ripreso nell’atto di compiere lo stesso gesto. Il mondo politico locale si dissocia

Spunta un altro video, diventato virale sui social media, che mostra il presidente del Consiglio comunale di Foggia, Leonardo Iaccarino di Forza Italia, che spara dal balcone di casa. "Non è una barzelletta!". Ed esplode quattro colpi in aria, con una pistola a salve. Ad impugnare l’arma è proprio il presidente del Consiglio Comunale della città pugliese. O meglio, ex presidente. oggi ha rassegnato le dimissioni

Foggia: Leonardo Iaccarino spara a salva dal balcone per festeggiare

Il vigile del fuoco, racconta FoggiaToday, era già finito nella bufera poche ore prima per aver tentato di difendere il figlio 16enne ripreso nell’atto di compiere lo stesso gesto. “Una goliardata di un 16enne” aveva tentato di sminuire il padre, con una difesa che faceva acqua da tutte le parti. Immediata la reazione politica: nella serata di ieri, con una nota congiunta, i partiti del centrodestra avevano preso le distanze dall’accaduto: “Un gesto da stigmatizzare senza sé e senza ma”.

"L'oggetto impugnato, sul balcone della propria abitazione, è una pistola a salve della ditta Bruni srl, che riproduce le sembianze di una vera rivoltella, ma è regolarmente munita di tappo rosso". E' quanto rimarca Michele Vaira, legale di Iaccarino, parlando del video ormai celebre che ritrae il politico mentre spara con una pistola a salve per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "Si tratta di un giocattolo in libera vendita, del tutto inoffensivo - conferma Vaira -. Consapevole dell'immagine non edificante che emerge dal video (ingenuamente diffuso da un suo stesso familiare), Iaccarino esprime tutto il suo rammarico".

Iaccarino non ha però superato la 'bufera': è di pochi minuti fa la notizia delle sue dimissioni.