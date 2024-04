Il figlio non risponde al telefono: il papà lo geolocalizza con Google e lo trova morto

Leonardo Lorini, veronese, aveva 23 anni e stava per laurearsi in relazioni internazionali all'università di Padova. Il giovane è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto martedì 16 aprile, intorno alle 19.30, in circonvallazione Oriani a Verona: per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto Honda e ha urtato contro il marciapiede presente a sinistra della carreggiata, andando infine a sbattere contro un albero, uno dei platani che costeggiano il viale.

Sul posto si sono precipitati in pochi minuti gli uomini del 118, con ambulanza e automedica: hanno cercato di rianimare il motociclista, purtroppo invano. Leonardo Lorini è morto sul posto. Una sbandata fatale, senza altri mezzi coinvolti, che non gli ha lasciato scampo.

Il ragazzo stava tornando a casa dal Vinitaly, dove aveva lavorato. Il papà, dopo aver provato senza successo a chiamarlo al telefono, lo ha geolocalizzato con Google, poi l'ha raggiunto in bicicletta dopo l'incidente e l'ha trovato senza vita sul ciglio della strada. "In famiglia utilizziamo la localizzazione di Google. È una comodità, una sicurezza - racconta il genitore a L'Arena di Verona -. Leonardo sapeva che non l'avremmo mai utilizzata per controllarlo. L'altra sera sarebbe dovuto tornare per cena, ma il "pallino" che geolocalizza Leonardo ad un certo punto si è bloccato e non si è più mosso. Lo abbiamo chiamato ma il telefono squillava a vuoto".

A quel punto, il papà ha preso la bicicletta e si è precipitato in circonvallazione Oriani, trovando suo figlio senza vita, coperto sotto al lenzuolo bianco. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La circonvallazione è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi della polizia locale, utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.