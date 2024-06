Muore a 21 anni la promessa della ginnastica Leonardo Scarel. Due giorni prima lo schianto tornando dalla casa dei nonni

Non ce l'ha fatta Leonardo Scarel, 21 anni, giovane promessa della ginnastica artistica. Tre giorni fa, l'11 giugno, aveva perso il controllo della sua Fiat Punto schiantandosi contro un albero mentre tornava a casa dopo essere stato a trovare i nonni a Cervignano (Udine). Le sue condizioni erano apparse da dubito molto gravi e, riporta UdineToday ieri, 13 giugno, sono state avviate le procedure per il riconoscimento dello stato di morte cerebrale.

Dagli accertamenti sulle dinamiche dell'incidente sembra che le condizioni meteorologiche difficili, e in particolare lo scoppio improvviso di un temporale, possano aver contribuito a far perdere il controllo dell'auto a l 31enne. Il ragazzo aveva espresso il consenso per la donazione degli organi e i medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sta fanno facendo le opportune valutazioni. La passione di Leonardo, la ginnastica artistica, lo aveva visto raggiungere vari traguardi sportivi: nel 2017 si era guadagnato il titolo di campione regionale, poi il titolo di campione italiano con la medaglia d’oro al trofeo delle regioni.