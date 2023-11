Leone fugge dal circo, il sindaco: "Evitate gli spostamenti"

Un leone è fuggito da un circo nei pressi di Ladispoli, in provincia di Roma. Lo ha reso noto il sindaco Alessandro Grando, che sui social ha chiesto alla popolazione di evitare gli spostamenti. Le operazioni di cattura sono in corso nel momento in cui scriviamo.

"Un leone è scappato dal circo attendato in viale Mediterraneo - scrive Grando su Facebook - L’animale è stato subito rintracciato all’interno del corso d’acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle forze dell’ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione".

Per catturare il leone è stato attuato un dispiegamento di forze dell'ordine: polizia, carabinieri, guardia di finanza, forestali, polizia locale, polizia provinciale, tutti a caccia del leone. Sui social sono già in tanti a protestare contro la presenza del circo a Ladispoli. Polemiche a cui ha risposto lo stesso sindaco: "Io non ho autorizzato" il circo perché "non spetta a me farlo. Purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al Tar e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente", ha scritto Grando.

