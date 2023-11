Il leone scappato dal circo, spunta l'ipotesi delle gabbie sabotate

Kimba, il leone fuggito dal circo di Ladispoli e catturato sabato sera dopo che per ore ha girovagato per la cittadina, è nuovamente in gabbia ma adesso si apre un altro fronte: come ha fatto a scappare? Possibile che qualcuno abbia volontariamente aperto la gabbia? "Il lucchetto era aperto, i leoni non sanno aprirlo", ha detto il domatore Rony Vassallo.

Come spiega RomaToday, formalmente presso la procura di Civitavecchia non è stato ancora aperto un fascicolo, ma è praticamente scontato che avverrà dopo che i pm riceveranno la relazione dei carabinieri che stanno in queste ore raccogliendo tutti gli elementi.

La fuga del leone Kimba dal circo

L'allarme è scattato sabato pomeriggio quando il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha pubblicato un messaggio sui social avvertendo i suoi concittadini. "Un leone è scappato dal circo attendato in viale Mediterraneo - ha scritto Grando su Facebook -. L'animale è stato subito rintracciato all'interno del corso d'acqua adiacente. Il personale del circo sta mettendo in atto le operazioni di cattura, con il supporto delle forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto. Si prega di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti fino a nuova comunicazione".

La cattura si è rivelata un'operazione più complessa del previsto. Kimba ha girovagato per ore tra le strade della città, la sua fuga è stata ripresa in molti video diventati in poche ore virali sui social.

Nella tarda serata le forze dell'ordine e personale dell'Asl sono riusciti a sedarlo e lo hanno recuperato.

Il circo da cui è fuggito Kimba è il Rony Roller. Il responsabile degli animali, secondo quanto risulta sul sito dello spettacolo, è Rony Vassallo. C'è un precedente che riguarda lo stesso circo. Era il maggio 2017 e il tendone era a Corcolle. Anche all'epoca il leone - anzi in quel caso erano due - uscì dalla gabbia, fermandosi però nell'area del circo, senza camminare tra le case.

L'ipotesi della gabbia sabotata per fare scappare il leone

L'animale sta bene e nessuno si è fatto male, ma la vicenda non è chiusa. Per nulla. Adesso si deve capire come abbia fatto a uscire dalla gabbia. Non si esclude il dolo o l'iniziativa di estranei, forse animalisti, che potrebbero avere aperto il lucchetto della gabbia. Tesi questa sostenuta dai gestori del circo e indicata chiaramente dal domatore.

Domenica mattina i militari dell'Arma sono tornati nel circo per un sopralluogo e per ascoltare i responsabili della struttura. Risposte importati per ricostruire la dinamica della singolare fuga potrebbero arrivare dalle telecamere della zona.

La vicenda ha riacceso la polemica, sull'impiego degli animali nei circhi. Gli animalisti hanno anche manifestato davanti al circo. "Già tanti paesi in Europa hanno vietato questi spettacoli e anche l'Italia si è dotata di una norma in merito - affermano da + Europa -. Nonostante il consenso bipartisan, però, ancora non è presente il decreto attuativo per attuare la legge e rispettare il benessere animale, ora anche in Costituzione. C'è tempo fino all'agosto del 2024 per dare attuazione alla legge". Dal canto suo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli con una rappresentanza di animalisti, ha effettuato un sit in davanti al Rony Roller la cui pagina Fb è stata presa di mira da molti utenti.

L'Aidaa, associazione italiana difesa animali e ambiente, ha annunciato l'esposto. "Sulla vicenda del leone fuggito ieri dal circo", si legge in una nota dell'associazione, "girano ora diverse ipotesi compresa quella di un sabotaggio voce messa in giro dai circensi oppure quella di un errore nella chiusura delle gabbie dopo che si è dato da mangiare al leone Kimba. Si parla anche di un lucchetto della gabbia tagliato, ma questa non è affatto la prova di un sabotaggio, in quanto il lucchetto potrebbe essere stato tagliato proprio dopo la fuga del leone da parte di chi ha lasciato la gabbia aperta per costruirsi un alibi". "L'accertamento delle responsabilità - continua la nota - lo lasciamo all'inchiesta della procura di Civitavecchia che sul caso ha già aperto un fascicolo per il momento senza indagati. Quello che interessa a noi è il benessere di Kimba e di tutti gli altri animali di quel circo e di tutti gli altri circhi, benessere che non può esserci dentro le gabbie viaggianti di pochi metri quadrati. Per questo abbiamo inviato questa mattina un esposto alla procura per chiedere che il leone venga sequestrato e affidato a un santuario dove possa vivere libero il resto della sua vita".

Il sindaco di Ladispoli, c, si augura infine che "questo episodio possa smuovere qualche coscienza e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi".

