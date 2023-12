Morti sospette nella Rsa: cancellato l'ergastolo per Leopoldo Wick

Un caso destinato a far discutere quello di Leopoldo Wick, l’infermiere 60enne finito in carcere perché accusato di aver ucciso alcuni anziani nella Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Offida (Ascoli Piceno) e poi scagionato da ogni accusa in appello.

Dopo essere stato condannato in primo grado all’ergastolo per 7 degli 8 casi di omicidio avvenuti nella struttura ascolana e per uno dei 4 casi di tentato omicidio mediante indebita somministrazione di farmaci tra il 2017 e il 2018, l’uomo è tornato in libertà. A sorpresa la corte d'assise di appello di Ancona ha assolto l’infermiere con formula piena perché il fatto non sussiste. Leopoldo Wick si è sempre professato innocente.

In apertura del processo di appello il procuratore generale di Ancona aveva chiesto la conferma della condanna "all'ergastolo di Leopoldo Wick per tutti i casi che gli sono contestati, compresi quelli per cui in primo grado è stato assolto in primo grado". I giudici invece lo hanno scagionato da ogni accusa, disponendone l'immediata scarcerazione.