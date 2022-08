La lettera della figlia ad Alberto Balocco: "Sei la persona migliore che potessimo avere al nostro fianco"

Si sono svolti ieri, a Fossano (Cuneo), i funerali di Alberto Balocco, l'imprenditore 56enne morto venerdì scorso mentre percorreva la strada dall'Assietta, in val di Susa, insieme all'amico Davide Vigo. I due sono stati folgorati da un fulmine mentre erano in mountain bike.

La celebrazione ha avuto luogo alle 15.30 in Cattedrale. In questi giorni, in segno di riconoscenza e rispetto sono stati rimandati anche alcuni eventi in città. Alberto Balocco lascia la moglie Susy, i figli Diletta, Matteo e Gabriele, la sorella Alessandra con Ruggero e Marco. . A ricordare Balocco durante le esequie è stata la figlia Diletta che in Chiesa ha letto una lettera a nome della famiglia.

"Fortuna. È l'ultima parola a cui viene da pensare, in un momento come questo. Un momento che mai, in tutta la nostra vita, nessuno di noi avrebbe pensato di dover superare. Invece sì, Fortuna. Abbiamo avuto la Fortuna di essere parte della tua splendida vita, e di avere te come marito, padre, amico, fratello, collega, leader. E la cosa incredibile è che sei riuscito ad essere il migliore in ognuno di questi ruoli, la persona migliore che potessimo desiderare di avere al nostro fianco. Fortuna, perché dal primo giorno in cui ci siamo conosciuti, non hai fatto altro che essere la nostra forza e motivazione, insegnandoci a stringere i denti davanti alle difficoltà, ad essere determinati e testardi come te, che non mollavi mai, nemmeno di un centimetro".

La lettera prosegue: "Fortuna, perché ci hai amati con tutto il tuo essere e non hai mai perso nemmeno un'occasione per dimostrarcelo. Perché tutti gli abbracci che ci hai dato, tutti i baci della buonanotte, le mani che ci stringevi accompagnandoci a scuola, le telefonate mentre tornavi a piedi dal lavoro, ogni tuo gesto era veramente pieno di amore".

E ancora: "Fortuna, perché ci hai insegnato a vivere. A non perdere nemmeno un'occasione per stare insieme, per ridere, per viaggiare, per imparare. Sei il nostro motore, ci hai spinti a fare cose per le quali ti siamo infinitamente grati". E poi, ha proseguito la figlia dell'imprenditore scomparso, "è proprio difficile ricordarti senza quel tuo sorriso. Il sorriso che ha fatto innamorare la nostra mamma, e dopo di lei, noi tre. Grazie per tutte le volte che ce lo hai rivolto, perché per noi era carburante, e ci porterà lontano, te lo promettiamo. Ci hai dato tutto, sei il nostro orgoglio e punto di riferimento. Ora sei il nostro mito. E tocca a tutti noi dimostrarti che abbiamo imparato ogni cosa che ci hai insegnato. Ti amiamo follemente. Ti ameremo sempre".