La lettera di Olindo dal carcere: "Ho cambiato lavoro, spero in un futuro con Rosa"

"Sono più fiducioso nella giustizia, incrociamo le dita". A parlare, dal carcere, è Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, avvenuta l'11 dicembre del 2006 nel Comasco. Per i due coniugi ieri si è accesa una nuova speranza: quella di una possibile revisione del processo sulla mattanza costata la vita a 4 persone. La corte d'Appello di Brescia ha infatti ammesso il ricorso dei coniugi, fissando al 1° marzo l'udienza per decidere se la verità sulla strage dovrà essere riscritta.

In una lettera inviata al giornalista Marco Oliva poche settimane fa e letta in esclusiva a 'Mattino Cinque News', Olindo dice che "in carcere è cambiata anche l'atmosfera" e "tutti mi esprimono sostegno e solidarietà e mi incoraggiano a non mollare". Poi due annotazioni sulla sua vita: "Ho cambiato lavoro, non faccio più il cuoco in cucina ma mi occupo dei lavori da imbianchino. Spero di uscire dal carcere prima o poi e di avere un futuro con Rosa".

L'istanza di revisione del processo

Dopo 18 anni di carcere la Corte d'Appello di Brescia ha emesso un decreto di citazione nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. L'udienza è fissata per il primo marzo. Il processo che si aprirà potrà concludersi con un'assoluzione o una condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano oppure con una dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione. Nella prima udienza si discuterà di quali prove o nuove testimonianze ammettere.