Non riesce a respirare bene, lo dimettono dall'ospedale: la sorella lo trova morto a letto poco dopo

Letterio Ventura, 53enne messinese, è stato trovato senza vita sul suo letto la mattina di lunedì 2 agosto. La sua morte rimane un giallo e si sta indagando per chiarire le cause del decesso. Poche ore prima l'uomo era stato dimesso dall'ospedale Papardo di Messina con una diagnosi di febbre e addensamenti polmonari. I familiari, scrive MessinaToday, hanno presentato denuncia ai carabinieri e sulla salma, attualmente conservata in obitorio al Policlinico, verrà eseguita l'autopsia. Secondo quanto dichiarato dal fratello alle forze dell'ordine, l'uomo, già sofferente di altre patologie, tre giorni fa ha accusato difficoltà nella respirazione.

Dimesso dall'ospedale, Letterio Ventura muore poco dopo a casa a Messina

All'aggravarsi delle sue condizioni, il fratello lo ha portato al pronto soccorso del Papardo. Giunto in ospedale, il 53enne è stato visitato dopo che il personale sanitario ha escluso l'infezione da covid, vista la febbre rilevata durante gli accertamenti. Alla fine, sempre secondo quanto messo nero su bianco dalla famiglia nella denuncia ai carabinieri, i medici hanno optato per le dimissioni prescrivendo all'uomo una cura da poter fare a casa. Il 53enne è quindi ritornato nella propria abitazione, ma la mattina successiva è stato trovato morto dalla sorella.

I parenti si sono quindi rivolti alle forze dell’ordine alla luce del mancato ricovero in ospedale. Saranno adesso gli inquirenti a chiarire le cause del decesso e indagare per eventuali responsabilità del personale sanitario. Ad assistere i familiari del 53enne è l'avvocato Giovanni Caroè.