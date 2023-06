Lo chef Panfilo Colonico è stato liberato

È tornato libero Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador. La notizia è stata riportata dalla stampa locale, mentre secondo OndaTv e ReteAbruzzo il cuoco originario di Sulmona avrebbe fatto sapere agli amici di essere libero e di aver raggiunto il ristorante autonomamente. "Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film", avrebbe detto ad alcuni amici abruzzesi. Colonico aveva barba lunga, canotta nera e bermuda, il viso provato ma sorridente.

Secondo alcune testimonianze riportate dai media ecuadoregni, sarebbe stato lo stesso Colonico a presentarsi alla sua attività dopo essere sceso da un taxi. I rapitori lo avrebbero liberato vicino a un casello autostradale. Nel pomeriggio di ieri era stata arrestata una delle due guardie del corpo dello chef. Il bodyguard, che Colonico aveva reclutato qualche giorno prima del rapimento per tutelare la propria incolumità, è stato denunciato per il furto nel ristorante dello chef, avvenuto ieri sera in orario di chiusura: l'uomo avrebbe portato via due televisori e 350 dollari in contanti.

Panfilo Colonico e la sua nuova vita in Ecuador

Colonico ha 49 anni ed è nato in Canada ma è cresciuto nella città natale del padre: Sulmona. Dopo la separazione e la nascita delle sue due figlie, lo chef decide di tornare in Canada dove apre un'impresa di costruzioni. Qui conosce diversi ecuadoriani che lo invitano nel loro Paese, dove arriva nel 2020. Doveva essere una vacanza, poi la pandemia stravolge i piani e decide di aprire nel novembre 2022 il ristorante "Il Sabore Mio" nella principale città industriale ecuadoriana. In poco tempo si è conquistato il favore dei clienti e discreta notorietà. In un'intervista al quotidiano El Universo, tempo fa, ha detto che il suo proposito era quello di aprire anche un secondo ristorante in un'altra zona della città. Il suo nome, in passato, è stato accostato anche a note presentatrici del mondo dello spettacolo locale e più volte era stato intervistato dalla stampa locale.

Il video del rapimento

Il rapimento di Colonico, avvenuto venerdì 23 giugno, è stato ripreso dalle telecamere. Il commando fa il suo ingresso nel ristorante. Due persone, vestite con la divisa della polizia, aprono le porte a vetri lasciando i complici all'esterno. Un cliente e un dipendente del ristorante cercano riparo lontano dall'ingresso, mentre il commando va dritto nel retro del ristorante e preleva Colonico. Qualche secondo dopo si vede lo chef uscire con i finti poliziotti.

