Un liceo ha vietato il ballo di fine anno scolastico alle coppie Lgbt

Porte chiuse agli studenti e alle studentesse omosessuali che vogliono partecipare al ballo delle debuttanti, l'evento previsto per il 18 giugno a Prato e organizzato dal Convitto nazionale Cicognini. La denuncia arriva da una studentessa 18enne del prestigioso liceo toscano, a cui è stato impedito di invitare al ballo un'altra ragazza. Ed è subito scoppiata la polemica. L'appuntamento, fortemente voluto dalla preside dell'istituto Giovanna Nunziata, è riservato solamente ai maturandi accompagnati da un partner dell'altro sesso.

"Avrei voluto invitare una ragazza che mi piaceva, mi hanno detto che non è possibile. Posso solo invitare un ragazzo ma non mi interessa andare con uno sconosciuto. Avrebbe un senso partecipare al ballo se accanto a me ci fosse una persona che amo e per la quale affrontare tutti gli impegni e i costi della serata", ha raccontato la 18enne al quotidiano La Stampa.

A denunciare pubblicamente i fatti è stata l’Arcigay di Prato e Pistoia: "Il contrasto a un fenomeno diffuso e particolarmente dannoso per la libertà di esprimersi, di amare, della piena realizzazione di sé come l’omolesbobitransfobia passa anche dall’inclusione di realtà e persone costrette troppo spesso ai margini della nostra società e la cui esistenza e i loro diritti non sono riconosciuti e tutelati".

La 18enne, purtroppo, non è l'unica vittima di discriminazioni. Secondo quanto riportato da Repubblica, anche ad altre due coppie di studentesse e studenti omosessuali sarebbe stata negata la possibilità di presentarsi al ballo di fine anno con il proprio partner.

La preside del Convitto nazionale Cicognini ha risposto alle polemiche, respingendo le accuse di omotransfobia mosse dalle associazioni che tutelano i diritti della comunità Lgbtq+. La titolare dell'istituto ha spiegato all'Arcigay che è pronta a modificare lo statuto. C'è da attendere però: le modifiche non possono essere apportate in tempi brevi ed è quindi necessario attendere un anno. Peccato che la per la ragazza 18enne, così come per altri suoi coetanei, è l'ultima occasione per partecipare all'evento. Il prossimo anno, infatti, sarà già all'Università e l'esperienza del ballo (a cui non ha partecipato) sarà solo un brutto ricordo.