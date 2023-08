I resti di Liliana Agnani trovati in un bosco: "Il figlio l'ha uccisa per la pensione"

Una donna uccisa, i suoi resti trovati in un bosco e un terribile sospetto: quello che a ucciderla sia stato il figlio. Sono di Liliana Agnani i resti umani scoperti a ottobre scorso in un'area boschiva in riva al Ticino a San Martino di Trecate, nel Novarese. La donna, 80 anni, era residente a Milano. Per la sua scomparsa la procura di Novara ha indagato il figlio, Stefano Garini. Si procede per omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche. L'uomo avrebbe infatti ucciso la madre e nascosto il cadavere per continuare a incassare la sua pensione.

I punti da chiarire sono ancora tanti. A iniziare dalla data dell'omicidio. I resti sono stati trovati all'inizio del mese di ottobre e i riscontri del test del dna sono arrivati solo nelle scorse ore. Non è ancora chiaro da quanto tempo il corpo si trovasse lì, ma l'ipotesi è che sia stato abbandonato non meno di cinque mesi prima del ritrovamento, quindi a maggio dello scorso anno. Da capire anche dove sia avvenuto il delitto, se il corpo sia stato spostato o meno.

Garini respinge le accuse, ma gli inquirenti hanno già perquisito la sua casa e passano al setaccio anche i conti bancari, nell'ipotesi di trovare movimenti "sospetti".



