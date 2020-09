Addio a mamma Liliana, stroncata da un tumore a 47 anni

La comunità di Paese, in provincia di Treviso, piange la scomparsa di Liliana Basso, una mamma di 47 anni che ha perso la battaglia contro un tumore al seno, contro cui lottava dal settembre del 2012. Moglie e madre di quattro figli, Liliana era molto conosciuta ed apprezzata dai suoi compaesani. Mercoledì 23 settembre la situazione è precipitata, la donna è stata colpita da un malore ed è stata ricoverata in ospedale, dove è deceduta lo scorso 26 settembre

Insegnante e catechista era molto legata al mondo della parrocchia: cantava nel coro della chiesa e amava aiutare le persone disabili bisognose d'aiuto. Anche dopo la scoperta della malattia ha cercato sempre di affrontare le cure con la forza e il sorriso. Fino al 2018 è stata docente all'asilo di Fossalunga di Vedelago. Due anni fa il trasferimento all'asilo comunale di Paese, vicino casa, dove però ha potuto insegnare solo per poche settimane prima che la malattia la costringesse a lasciare la professione.

Come racconta la Tribuna di Treviso, uno dei suoi ultimi desideri è stato quello di poter essere cremata per rimanere sempre in casa, vicina ai suoi cari. Martedì 29 settembre, alle ore 18.30, sarà recitato il rosario all'interno della sua abitazione in Via Trieste 96 a Paese. Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 16, nella chiesa arcipretale di Paese. Liliana lascia il marito Giampaolo e gli adorati figli: Eleonora, Alice, Daniele e Andrea oltre a genitori, sorella e parenti tutti che oggi si stringono nel dolore per la sua scomparsa prematura.