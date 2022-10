"Liliana Resinovich è morta per soffocamento", la Procura verso una decisione

Il caso di Liliana Resinovich, la pensionata 63enne scomparsa il 14 dicembre scorso e trovata senza vita il 5 gennaio a Trieste, è a un bivio. Lo dice la Procura, dopo che di recente è stata depositata la relazione dei dottori Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli sulla morte della donna. La nota ufficiale a firma del procuratore Antonio De Nicolo menziona il lavoro svolto dai due professionisti (che tante polemiche aveva suscitato in occasione della "fuga" della bozza, apparsa online) e le conclusioni secondo cui "il decesso può farsi risalire ragionevolmente a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso".

Soffermandosi poi sull'assenza di "lesioni traumatiche, solchi, emorragie al collo, assenza di lesioni da difesa, con vesti del tutto integre, senza chiara evidenza di azione di terzi", la nota afferma che "gli aspetti cadaverici suggeriscono una morte asfittica, senza importanti legature".

Per questo motivo, per far luce sulla finestra temporale che passa tra la data della scomparsa (14 dicembre 2021) e quella del rinvenimento del cadavere (5 gennaio 2022), gli inquirenti scrivono che verrà valutato "se le indagini preliminari possano dirsi completate o se invece siano opportune ulteriori attività onde non lasciare nulla di intentato. All'esito di quanto detto questo Ufficio adotterà le determinazioni conclusive dell'investigazione".