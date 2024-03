"Liliana Resinovich incinta dell'amico Claudio, il marito la portò ad abortire"

"Liliana Resinovich rimase incinta del suo amico Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire". È quanto emerge da un'intercettazione ambientale in cui lo stesso Visintin - marito della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio del 2022 - parla con una persona e racconta questo episodio, avvenuto nel 1990 o nel 1991, quando lui e Liliana stavano già insieme. Lo riporta l'agenzia Ansa. Questo elemento, secondo la consulente della famiglia Resinovich, Gabriella Marano, "valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio", fa capire che "Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio". La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio.

Nell'intercettazione, relativa a un colloquio del 5 marzo 2022, la persona chiede perché i coniugi non avessero avuto figli e Sebastiano Visintin racconta l'episodio che Liliana era rimasta incinta, non di lui, ma verosimilmente di Claudio Sterpin e che, molto probabilmente, lo stesso non era a conoscenza del fatto. Liliana avrebbe confessato a Visintin, che era già suo compagno, di essere incinta e quest' ultimo l'avrebbe accompagnata in ospedale per abortire, come testimonierebbe la documentazione sanitaria contenuta negli atti.

Per Gabriella Marano, Visintin sapeva, "come da lui stesso dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio, come confermato alla sottoscritta direttamente da alcuni testimoni che descrivevano questi fatti durante una conversazione avvenuta nel mese di agosto del 2021". Dunque, "Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Anche la qualità e la quantità dei contatti intercorsi tra i due, ovvero tra Liliana e Claudio, che ci consegna la consulenza informatica, va in questa direzione".

La scomparsa e la morte di Liliana Resinovich

Liliana Resinovich scompare la mattina del 14 dicembre 2021. Dopo una domenica e un lunedì di gite fuori porta, lei e il marito Sebastiano (ex giornalista e fotografo) si sono salutati nella loro casa di via Verrocchio a Trieste, e non si sono più rivisti. Una coppia affiatata, a detta di tutti, lei 64enne e lui 73enne, due pensionati con molto tempo libero e una serie di hobby condivisi, dalla fotografia alla bicicletta alla passione per le escursioni. Persone affabili e socievoli secondo vicini e conoscenti, 32 anni insieme e poi, senza preavviso, quello che sembra un incubo senza logica, dopo uno dei tanti bei weekend passati insieme.

Il 5 gennaio 2022 è stata ritrovata cadavere, all'interno di due sacchi, in un boschetto nella zona dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich sono ancora in corso. L'iniziale ipotesi di suicidio è stata accantonata per effettuare una nuova autopsia sul corpo. La salma della donna è stata riesumata il 14 febbraio scorso e un nuovo esame autoptico è stato effettuato il giorno dopo. "Sono passati 26 mesi dalla morte di Liliana e ancora mi chiedo il perché", ha detto il marito Sebastiano.

Alcuni mesi fa è stato il gip del tribunale di Trieste Luigi Dainotti ad imprimere una svolta al caso. Il fascicolo di indagine (che rimane in mano al pubblico ministero Maddalena Chergia) oggi è aperto per omicidio volontario ma, in opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della procura, il gip ha disposto nuove indagini su "25 punti oscuri". A presentare l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla procura erano stati sia il marito di Liliana, Sebastiano, che il fratello Sergio e la nipote Veronica.

Il 5 giugno scorso, a porte chiuse, il gip ha ascoltato le parti per circa tre ore. Il caso, dopo la decisione del gip, va avanti e continua a tenere con il fiato sospeso l'Italia. L'opinione pubblica non ha mai creduto al suicidio, tesi che invece era stata portata avanti con decisione dalla procura della Repubblica giuliana. Fino alla svolta.