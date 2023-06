Svolta nel caso Resinovich: disposte nuove indagini su "25 punti oscuri"

Il caso della morte di Liliana Resinovich è tutt'altro che chiuso. Il gip del tribunale di Trieste Luigi Dainotti ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura giuliana e ha disposto nuove indagini con una scadenza che, vista la complessità della vicenda, viene definita "meramente indicativa" e fissata in sei mesi. Il fascicolo, in mano al pubblico ministero Maddalena Chergia, verrà integrato con l’ipotesi dell’omicidio volontario, reato che fino ad oggi non era stato preso in considerazione, con le indagini condotte dalla Squadra mobile triestina esclusivamente sul sequestro di persona.

Venticinque richieste, accolte le opposizioni

Il dispositivo firmato dal gip vede un "diluvio" di richieste. Venticinque, per l'esattezza. Accolte quasi tutte le richieste presentate dalle opposizioni, ovvero quelle provenienti dal fratello di Liliana, Sergio, dalla nipote Veronica e dal marito Sebastiano Visintin. “Un ulteriore sforzo investigativo” queste le parole utilizzate dal gip Luigi Dainotti nella documentazione depositata in tribunale ed inviata ai legali delle parti. Per quanto riguarda la nuova attività di indagine, ecco che il focus sarà sulle cause e l’epoca della morte della sessantatreenne scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere, all’interno di due sacchi nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio 2022. Fondamentale, secondo il gip, scavare nella vita della Resinovich, indagare tra la cerchia di relazioni e approfondire il tema delle analisi tecnico-scientifiche.

Congelamento, vite digitali e lesioni

Spazio quindi per una nuova consulenza medico legale con una possibile riesumazione del corpo sepolto nel cimitero di Sant'Anna a Trieste, ma anche l'analisi delle lesioni riscontrate sul volto della vittima e la loro origine, l'analisi della frattura al naso, la misurazione di un enzima per verificare le ipotesi di congelamento o raffreddamento del cadavere, l’analisi sullo sviluppo della rigidità cadaverica proprio nei casi di congelamento. Gli inquirenti saranno chiamati ad accendere i riflettori anche sulla vita digitale di Liliana e sui movimenti informatici dei protagonisti dell'intricata vicenda. Viene infatti disposta l’acquisizione di tutti gli accounts in uso alla donna (compresi i Cloud e le mail) e la verifica delle celle telefoniche che ricoprono l'area del ritrovamento del cadavere "con particolare riferimento ai soggetti attenzionati", oltre all’acquisizione di tutti i dispositivi in uso a Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin, rispettivamente marito ed amante.

Stop alle "incursioni dei social e dei talk show"

A quest'ultimo il gip chiede di argomentare le ragioni per le quali, fino a pochi giorni fa, "non abbia fatto menzione agli inquirenti" degli immobili di via Giulia 34 e di via Slataper 22, un vano magazzino e una soffitta dove Sterpin e la Resinovich si sarebbero ripetutamente incontrati durante la loro frequentazione. Luigi Dainotti ha chiesto che si analizzino i tabulati in uso anche a Sebastiano Visintin, Claudio Sterpin, Fulvio Covalero, Piergiorgio Visintin (il figlio di Sebastiano) e di tutti gli altri soggetti attenzionati, attraverso Ascom Tems o Nemo Outdoor, ovvero una strumentazione capace di collocare in maniera precisa la posizione dell'utilizzatore. Poi viene chiesto il prelievo di DNA di Piergiorgio Visintin e dello stesso Fulvio Covalero. Ma non è finita qui. Il gip ha infine chiesto che venga fatta chiarezza sul misterioso ritrovamento della fede nuziale di Liliana Resinovich e in merito alle diverse migliaia di euro trovati, in disponibilità di Sebastiano, nella casa di via Verrocchio. Dal canto suo la Procura auspica che "il provvedimento del gip contribuisca a mantenere la vicenda entro stretti binari dell'investigazione giudiziaria senza le incursioni dei social media e dei talk show".