Il funerale di Liliana Resinovich si terrà martedì 25 gennaio

Si terrà martedì 25 gennaio il funerale di Liliana Resinovich, l’ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia sparita da casa il 14 dicembre scorso e trovata morta ventidue giorni dopo in un parco di Trieste. La decisione è stata presa stamane dai famigliari della sessantatreenne. Il fratello Sergio, la cugina Silvia e il marito Sebastiano Visintin si sono riuniti in mattinata nella casa di via Verrocchio.

Al centro della discussione i dettagli sul funerale. Prima dell’arrivo al rione triestino di San Giovanni si sono dati appuntamento in un'impresa di pompe funebri cittadina. Dopo l’intervento della Procura che ha espressamente vietato la cremazione del corpo - nuove possibili piste potrebbero, un domani, richiedere l’esumazione del cadavere -, il fratello Sergio con la figlia Veronica e la cugina Silvia Radin continuano nel chiedere verità.

La 63enne era scomparsa da casa lo scorso 14 dicembre e il suo corpo era stato rinvenuto il 5 gennaio a Trieste, in un'area boschiva abbandonata nei pressi dell'ex Opg, nel parco di San Giovanni. Secondo il medico legale dall'autopsia "non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso". L'esito dell'esame autoptico sul cadavere di Liliana Resinovich non convince gli investigatori, che continuano le indagini. Per gli esiti degli esami tossicologici bisognerà attendere ancora qualche settimana. È stata smentita l'apertura di un fascicolo di indagine per omicidio.

Liliana Resinovich era scomparsa il 14 dicembre scorso. Liliana quella mattina era in casa, avrebbe dovuto raggiungere l'amico Claudio Sterpin per aiutarlo nelle faccende di casa come ogni settimana. Poco dopo le 8 però, ciò che è certo è che gli ha scritto un messaggio per avvisarlo che avrebbe tardato perché aveva necessità di passare in un negozio di telefonia, negozio dove però non è mai stata. L'ultima ad avvistarla è una commerciante della zona, che ha dichiarato di aver visto Liliana davanti al suo negozio tra le 8 e le 9. Poi della donna si è persa ogni traccia. In casa sono stati ritrovati i suoi due cellulari e la borsa. Ora le indagini dovranno chiarire cosa sia accaduto a Liliana.