Caso Resinovich, ora è ufficiale: il cadavere verrà riesumato

TRIESTE - La salma di Liliana Resinovich, a due anni dal ritrovamento del cadavere, verrà riesumato. Lo ha stabilito la procura di Trieste che ne ha dato notizia attraverso un comunicato stampa a firma del procuratore capo Antonio De Nicolo. L'attività non ripetibile è stata segnalata come "opportuna" dalla consulente della procura Cristina Cattaneo. La decisione è stata formalizzata oggi 3 gennaio. Il pubblico ministero Maddalena Chergia, titolare del fascicolo di indagine, aperto per omicidio, ha quindi stabilito che l'operazione dovrà passare attraverso la convocazione (e successivamente alle attività di consulenza previste) di alcuni esperti "chiamati a svolgere tali delicate operazioni". La data di tale incontro, come fa sapere la procura, è stabilita verso la fine del mese di gennaio.