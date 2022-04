Liliana Resinovich: cosa rivela il risultato dell’analisi sul dna

C’è il risultato delle analisi scientifiche del dna ritrovato sul cordino di nylon che stringeva i sacchi nei quali era stato ritrovato il corpo di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre e ritrovata morta lo scorso 5 gennaio nel vicino boschetto dell'ex ospedale psichiatrico. Il responso? Quella traccia non è né del marito Sebastiano, né dell'amico Claudio, né del vicino di casa Salvatore.

Proseguono le indagini su vari reperti del caso perché è da lì che potrebbe arrivare la svolta del caso. Gli inquirenti stanno passando allo scanner elementi come gli indumenti intimi che indossava la donna al momento del ritrovamento, un guanto nero in tessuto elastico, una mascherina chirurgica. Non sono state trovate tracce di violenza, armi da taglio, fori di proiettile sul suo cadavere. Nulla che possa essere la chiave di un lungo giallo.

Ci si attendeva un riscontro dal cordino di nylon, soprattutto perchè gli investigatori della scientifica hanno la certezza che ci sia una impronta maschile, seppur molto debole. Un elemento importante visto che la donna è stata ritrovata in posizione fetale, all’interno di due sacchi neri della spazzatura, aperti, uno infilato dalla testa e l'altro dai piedi. Ma su quel cordino ci sono soprattutto le impronte della vittima. Ecco perchè non è ancora esclusa la pista del suicidio.

Dunque di chi è quell’impronta maschile? Si cercano riscontri e si è partiti proprio dalle persone più vicine alla donna: il marito Sebastiano Visintin, l'amico del cuore Claudio Sterpin e il vicino di casa Salvatore Nasti. Scrupolo, non sospetto perchè nessuno di loro è formalmente indagato. Secondo la Scientifica nessuno dei tre ha toccato quel cordino che potrebbe aver soffocato Liliana. Dunque le ricerche, almeno per ora, sono ancora ad un punto morto.