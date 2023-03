Liliana Stefanatto uccisa a colpi di mazza: solo 9 anni all'ex fidanzato

Nove anni di reclusione. Questa la condanna inflitta a Ignacio Aldeco, ex fidanzato e presunto assassino di Liliana Stefanatto, la 54enne argentina che per oltre 20 anni ha vissuto a Canossa, in provincia di Reggio Emilia. La donna, che in Italia si era sposata e aveva avuto due figli, è stata trovata senza vita nel febbraio del 2020 nel suo appartamento a Villa Maria, nella provincia di Cordoba, in Argentina. Il fiscal de camara Francisco Marquez, l'equivalente del pm in Argentina, aveva chiesto l'ergastolo per l'accusa di omicidio aggravato dal vincolo e dal contesto di genere.

Ma per i giudici della giuria popolare non si è trattato di un omicidio, ma di un "incidente domestico avvenuto nel quadro di una relazione violenta, una lite finita male". Secondo il tribunale argentino non vi sono sufficienti prove che le contusioni alla testa di Liliana - riconducibili secondo gli inquirenti a un corpo contundente, come un martello o una mazza, arma mai ritrovata - abbiano provocato con certezza la sua morte. Essendoci una differenza di interpretazione nel codice penale rispetto all'Italia con l'omicidio preterintenzionale, il capo d'imputazione è stato riqualificato dunque in lesioni aggravate e maltrattamenti reiterati, reati per i quali è stata emessa la sentenza nei confronti di Aldeco che già era stato denunciato per violenze nel 2019 dalla donna.

Una sentenza definita "vergognosa" da Linda Grizzi, la figlia 25enne che vive ancora in Italia: "In Argentina i femminicidi sono all'ordine del giorno, non c'è sensibilità sul tema. Se le denunce di mia madre fossero state prese sul serio, forse sarebbe ancora viva".