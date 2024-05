"Ha mostrato il pene a una bambina di 5 anni": folla insegue un uomo con mazze e spranghe

Un uomo è stato inseguito è riuscito a rifugiarsi in un appartamento dopo aver rischiato di essere linciato dalla folla che lo inseguiva perché avrebbe provato a molestare una bambina. Come riporta PalermoToday, ci sono stati momenti di tensione al quartiere Zen (Zona espansione nord) di Palermo che hanno richiesto l'intervento di polizia e carabinieri in assetto antisommossa. Tutto è successo nel pomeriggio del 15 maggio, poi l'uomo di 60 anni è stato scortato e portato via, mentre nella confusione un agente è rimasto ferito.

Cosa è successo allo Zen: "Lo inseguivano con bastoni e spranghe"

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe abbassato i pantaloni per mostrare il pene a una bambina di 5 anni. La scena è stata notata da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti per allontanarlo. "Non avevamo capito cosa fosse successo - ha spiegato un residente a PalermoToday - ma abbiamo visto un gruppo di persone che lo inseguiva con bastoni e spranghe in mano cercando di colpirlo. Poi è entrato in un palazzo e si è creato il caos in strada".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo infatti, per evitare di essere aggredito, si sarebbe rifugiato all’interno di un’abitazione dove poi si sono concentrate decine di pattuglie di polizia per tenere sotto controllo la situazione in attesa di poterlo scortare fuori e trasportarlo in commissariato.

Gli investigatori hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l'attendibilità delle segnalazioni ricevute. Gli agenti hanno anche cercato di rintracciare la bambina e i genitori per ascoltare sia loro che alcuni potenziali testimoni che avrebbero assistito al tentativo di molestia.