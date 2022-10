Vuole simulare uno stupro e chiede all'amica il liquido seminale del suo ragazzo: finisce male

Voleva simulare di avere subìto uno stupro da parte di un educatore della comunità in cui alloggia, dopo aver maltrattato a lungo la madre e la sorella di 9 anni ed essere stata per questo allontanata da casa. Per simulare la violenza, la protagonista della storia (una 16enne) non avrebbe esitato a chiedere ad un'amica il liquido seminale del suo ragazzo. Ma è stata scoperta dai carabinieri e poi arrestata: ora si trova nel carcere minorile di Pontremoli, in provincia di Lucca.

Per oltre un anno, dalla primavera del 2021 all'estate del 2022, la 16enne avrebbe maltrattato sia la madre sia la sorellina, chiedendo quasi ogni giorno denaro, minacciando di aggredirle e distruggendo mobili e porte di casa quando la madre si rifiutava di acconsentire alle sue richieste. Il clima di terrore psicologico era stato interrotto dai carabinieri: questi, il 22 luglio, avevano accompagnato la giovane in una comunità per ragazze in Brianza.

La 16enne, però, si è resa protagonista di vari episodi negativi anche all'interno della comunità, come il furto di un telefono cellulare. Ma, soprattutto, è emerso che stesse pianificando di fingere di avere subìto una violenza sessuale da parte di uno degli educatori. Per rendere più credibile la finzione, ha chiesto ad un'amica (anche lei ospite della comunità) di reperire il liquido seminale del suo ragazzo. A questo punto, però, il gip del tribunale dei minorenni di Milano ha deciso di interrompere la sequenza di atteggiamenti negativi della giovane, disponendo l'arresto e il trasferimento al carcere minorile di Pontremoli.