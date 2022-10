Lisa Gabriele, uccisa a 22 anni nel 2005: svolta nel giallo infinito, arrestato ex poliziotto

Dopo 17 anni c'è la svolta nelle indagini per l'omicidio di Lisa Gabriele, la ragazza di 22 anni, uccisa il 7 ottobre del 2005 a Montalto Uffugo, nel Cosentino. I carabinieri della Compagnia di Rende hanno arrestato un uomo di 50 anni, Maurizio Mirko Abate, ex agente della polizia stradale. Sarebbe stato lui a soffocare Lisa con un cuscino. I due avrebbero avuto una relazione sentimentale anche se Abate era sposato. L'ex poliziotto é accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione. Abate nel 2005 era in servizio alla sottosezione della Polizia stradale di Cosenza Nord. E' accusato anche di spaccio e cessione di marijuana nei confronti del figlio.

Il caso di Lisa Gabriele è stato letteralmente avvolto nel mistero. Di lei si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". In un primo momento le indagini erano state archiviate. Solo un esposto presentato anni dopo ha portato alla riapertura del caso e, adesso, all'arresto dell'ex poliziotto. Non avrebbe agito solo, ma con un complice che ancora non è stato identificato.

Il finto suicidio per coprire l'omicidio di Lisa Gabriele

Nell'ottobre del 2005 il cadavere di Lisa Gabriele viene trovato in un bosco. Accanto al corpo ci sono degli psicofarmaci, una bottiglia di whisky e un biglietto di addio. Un suicidio inscenato: l'autopsia ha accertato che Lisa, in realtà, non si era suicidata ma era stata soffocata, probabilmente con un cuscino, in un luogo diverso da quello del ritrovamento del cadavere. Inoltre, gli accertamenti calligrafici hanno stabilito che a scrivere il biglietto d'addio non era stata la giovane Lisa.

Lisa Gabriele, dall'archiviazione alla svolta

Nel 2009 le indagini sulla morte di Lisa Gabriele sono archiviate. Nel 2018 però arriva un esposto anonimo alla Procura della Repubblica di Cosenza. Davanti a particolari della vicenda, noti solo agli inquirenti, l'inchiesta è riaperta. Gli inquirenti ordinano la riesumazione del cadavere per fare nuove analisi, seguono altre intercettazioni telefoniche e ambientali e l'interrogatorio di persone informate sui fatti.

"Le risultanze di questa nuova fase investigativa, complessivamente valutate - si legge in una nota dei carabinieri - hanno consentito di verificare, in maniera più approfondita, quanto raccolto nella prima fase, colmando alcune lacune investigative e facendo emergere un quadro indiziario significativamente grave e tale da collegare il reato contestato alla persona dell'indagato. Quanto globalmente acquisito sul piano investigativo ha consentito alla magistratura inquirente e giudicante di valutare gli elementi indiziari raccolti come convergenti, gravi, univoci e coerenti e non confutati da ricostruzioni alternative plausibili, idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulle responsabilità dell'indagato".