Trovata morta in casa Lisa Labbrozzi (Forza Italia): aveva 39 anni, politica in lutto

Lutto nella politica veneta e per Forza Italia. Si è spenta all'improvviso Lisa Labbrozzi, ingegnere e manager, componente del Consiglio di amministrazione di Contarina e membro del direttivo provinciale di FI. La 39enne, che avrebbe festeggiato il suo 40esimo compleanno tra pochi giorni, è stata trovata senza vita nella mattina di ieri, lunedì 13 maggio: a fare la tragica scoperta i suoi familiari, che hanno rinvenuto il cadavere nella sua abitazione a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. A lanciare l'allarme è stato il papà, Carlo Felice, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto ormai non c'era più nulla da fare. La salma è già stata messa a disposizione della famiglia.

Morta Lisa Labbrozzi, esponente di Forza Italia

Come ricorda Nicola Cendron su TrevisoToday, Lisa Labbrozzi era iscritta all'ordine degli ingegneri, faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e dal 2016 era componente del Consiglio di amministrazione di Contarina. Attualmente lavorava come operations manager per l'azienda Gde di Bologna, ditta specializzata nella fornitura di materiale edile. In passato è stata anche responsabile dei processi di E-Energia, project manager per la Sital Klima Industries di Mogliano Veneto e product marketing manager per il gruppo Riello, a Bologna. Labbrozzi aveva studiato alle superiori al "Berto" di Mogliano Veneto, si era poi laureata a Udine in ingegneria gestionale dell'informazione prima di un periodo all'estero in Canada, all'University of Windsor in Inghilterra, in engineering-business school-computer science e nuovamente a Udine completando la specialistica in ingegneria gestionale.

In segno di lutto Forza Italia ha deciso di annullare tutti gli eventi elettorali che erano previsti nella giornata di ieri. Emanuele Crosato, portavoce del coordinamento provinciale di Forza Italia, ha voluto ricordare così la collega e amica scomparsa: "Era una persona di grandi capacità, una grande professionista che ha sempre dato una mano a tutti. Esprimiamo vicinanza e le nostre condoglianze alla famiglia". Nelle prossime ore verranno rese note la sede e la data in cui verranno celebrati i funerali.