"Niente sesso con la studentessa, era amore"

Ieri abbiamo raccontato la storia del professore di un istituto tecnico di Lissone che è stato rinviato a giudizio per atti sessuali con una sua studentessa di 16 anni. Oggi il Corriere della Sera Milano spiega che il docente nega rapporti sessuali completi con l’adolescente, mentre la studentessa ha confermato gli incontri intimi.

L'uomo ha raccontato di aver provato un sentimento intimo nei confronti della ragazza, tanto da averle regalato «un anello di fidanzamento» realizzato artigianalmente con le sue stesse mani, a voler suggellare il loro presunto legame. Il professore, assistito dall'avvocato Simone Vismara, nega di aver mai consumato «rapporti sessuali completi» con la studentessa (come contestato nel capo di imputazione), a differenza di quanto sostiene la giovane, la quale ha riferito di due incontri intimi.

Quello che l’imputato non può negare sono le effusioni scambiate nelle toilette dell’istituto, visto che un compagno di scuola della ragazza, a giugno 2019, li aveva sorpresi e fotografati mentre si baciavano. Foto che era finita negli uffici della dirigenza e che aveva fatto partire l’indagine. Oltre ai guai giudiziari, la vicenda è costata all’uomo il posto di lavoro, visto che è stato sospeso e licenziato. Decisione contro la quale non ha fatto appello perché, sempre da quanto riferito dalla difesa, gli conveniva «beneficiare della cosiddetta quota 100 e andare in pensione».

Dopo la segnalazione della scuola alle autorità, la ragazza era stata sentita dai carabinieri, dicendo solo di provare «stima» per quell’uomo, e «dispiacere» per il fatto che fosse sposato. Pochi giorni dopo, aveva cambiato versione. Lui, in aula, è pronto a giocarsi la carta dell’innamoramento, cosa di cui avrebbe parlato anche alla moglie. Da un lato l’accusa dipinge il ritratto di un uomo che era solito fare osservazioni esplicite sull’aspetto estetico delle ragazze.