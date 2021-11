"Figlio di papà": dopo la lite in diretta tv l'infettivologo Bassetti denuncia Paragone

Approda alla fine in tribunale la lite scoppiata in diretta tv tra Matteo Bassetti e Gianluigi Paragone: l’infettivologo genovese ha denunciato per diffamazione il senatore di Italexit, che nel corso della puntata del 17 novembre ha sostenuto che Bassetti sia stato trasferito da Udine al San Martino di Genova, come primario, “perché suo papà ce l’ha piazzato”.

“Paragone ha sostenuto chiaramente che il professor Bassetti ha ricevuto questo incarico solo grazie al padre che ‘lo ha piazzato lì’, facendolo spostare da Udine a Genova - sottolinea a Today l’avvocato Rachele De Stefanis, che assiste l’infettivologo genovese - La notizia è evidentemente falsa, visto che il padre del professor Bassetti è morto nel settembre del 2005, quando lui aveva 35 anni e aveva appena finito il dottorato. La circostanza che gli viene attribuita è chiaramente falsa, e questa mattina è stata depositata una denuncia-querela in procura a Genova per f. Seguirà anche una cospicua richiesta di risarcimento danni anche in sede civilistica, visto quanto detto davanti a milioni di spettatori. La diffamazione non è solo verso Bassetti, ma anche verso il padre”.

Bassetti in procura con l'avvocato De Stefanis

Paragone vs Bassetti, la lite in diretta tv

I fatti, come detti, risalgono alla puntata del 17 novembre di “Non è l’Arena”, in cui i toni tra i due si sono (non per la prima volta) alzati. La discussione è nata nell’ambito di un dibattito sui vaccini contro il coronavirus, di cui Bassetti è da sempre sostenitore. In collegamento con lo studio, l’infettivologo genovese ha ascoltato le affermazioni dei presenti, tra cui quelle di Paragone, affermando poi che “quello che ho sentito stasera è il nulla cosmico. Lo scopo principale del vaccino è quello di evitare la malattia grave e quindi il ricovero in terapia intensiva. Il secondo obiettivo è quello di ridurre il contagio - ha detto - Non è vero che il vaccino non previene il contagio, lo prevede in 3/4 dei vaccinati. Prima si studia, si prende una laurea in medicina e poi si parla”.

A quel punto Paragone ha replicato tirando in causa il padre di Bassetti: “Lei ha ragione, peccato che non ho un papà che mi piazza nello stesso reparto suo. È un figlio di papà, ci sta”, affermazione cui Bassetti ha replicato stizzito, ricordando che “mio padre è morto 17 anni fa”. E alla domanda del senatore se sia “vero che lei fa il primario nello stesso reparto di suo padre”, l’infettivologo è insorto: “Paragone ha insinuato che sono primario e professore universitario perché sono figlio di mio padre, è una cosa gravissima e ho già dato tutto in mano ai miei legali”.

La discussione è salita ancora di toni, con Paragone che ha ribadito che “ho detto la verità delle cose, io sono contento (che mi denunci, ndr) perché così quando andremo a processo capiremo il suo percorso accademico, i suoi dati, la sua letteratura, finalmente sapremo anche di quando era Udine e di quando è andato a Genova, sono ben lieto di andare a processo, però ci dobbiamo andare”. Depositata la querela, non resta che vedere che cosa deciderà la procura.