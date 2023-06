Lite in carcere: detenuto uccide il compagno di cella

L'omicidio avvenuto nel carcere di Velletri, in provincia di Roma: un detenuto con problemi psichiatrici ha ucciso l'uomo con cui condivideva la cella prima che i poliziotti riuscissero a intervenire. La denuncia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: "Situazione allarmante"Orrore nel carcere di Velletri, in provincia di Roma, dove un detenuto con problemi psichiatrici ha ucciso il compagno di cella al culmine di una lite. È successo nella serata di ieri, lunedì 19 giugno, nonostante l'immediato intervento delle guardie penitenziarie, non è stato possibile evitare il peggio. Le indagini sull'omicidio sono coordinate dalla locale procura e condotte dalla compagnia carabinieri di Velletri con la polizia penitenziaria. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati. Al momento non sono note le ragioni del folle gesto, ma la vicenda è sintomo di una situazione è "allarmante", come denunciato da Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Al momento si sa solo che i due convivevano nella stessa cella, che l’omicida aveva problemi psichiatrici e che nel recente passato aveva aggredito anche un poliziotto penitenziario".

Allarme carceri

Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, è necessario ripensare completamente la questione penitenziaria: "Quanto accaduto nel carcere di Velletri deve necessariamente far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la Polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress e grande disagio durante l'espletamento del proprio servizio. Il disagio mentale, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato riversato nelle carceri, dove non ci sono persone preparate per gestire queste problematiche, mancano strutture adeguate e protocolli operativi. La polizia penitenziaria non ce la fa più a gestire questa situazione e nei prossimi giorni valuterà se indire lo stato di agitazione. L’effetto che produce la presenza di soggetti psichiatrici è causa di una serie di eventi critici che inficiano la sicurezza dell’istituto oltre all’incolumità del poliziotto penitenziario. Queste sono anche le conseguenze di una politica miope ed improvvisata, che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari senza trovare una valida soluzione su dove mettere chi li affollava. Gli opg devono riaprire, meglio strutturati e meglio organizzati, ma devono di nuovo essere operativi per contenere questa fascia particolare di detenuti".

Per Capece, infatti, "da quando sono stati chiusi gli opg (gli ospedali psichiatrici giudiziari), le carceri si sono riempite di detenuti affetti da gravi problemi psichiatrici. Ormai in ogni carcere decine e decine di detenuti con gravi problemi psichiatrici vengono ospitati normalmente nelle sezioni detentive, e spesso sono ubicati nelle celle con altri detenuti che non hanno le stesse difficoltà. Di conseguenza, i poliziotti penitenziari, oltre a essere costretti a gestire la sicurezza delle carceri in grave carenza di organico, come avviene nel Lazio, devono affrontare da soli questi squilibrati senza alcuna preparazione e senza alcun aiuto. Non è corretto soltanto ammettere l’esistenza della questione dei detenuti con problemi psichiatrici e poi far solo finta di aver risolto un problema che invece sta esplodendo sempre di più nella sua drammaticità".

Il Sappe evidenzia infine come questi detenuti sono responsabili di "vero e proprio vandalismo all’interno delle celle, dove vengono disintegrati arredi e sanitari, ponendoli nella condizione pure di armarsi con quanto gli capita per le mani e sfidare i poliziotti di vigilanza. Oramai questi detenuti sono diventati una vera e propria piaga in diversi penitenziari e per la loro gestione sarebbero necessari trattamenti specifici all’interno di comunità terapeutiche. Il carcere non può custodire detenuti di questo tipo, a meno che non vi sia un notevole incremento di organico della Polizia Penitenziaria e di specialisti di patologie psichiatriche".

"Punto di estrema emergenza"

Sul caso è intervenuto anche Aldo Di Giacomo, segretario generale S.PP. - Sindacato Polizia Penitenziaria: "L’omicidio nel carcere di Velletri del compagno di cella, ad opera di un detenuto con problemi psichiatrici, che certamente non doveva trovarsi in quella cella, segna il punto estremo dell’emergenza carcere che tocca vite umane. Nei giorni scorsi nell’SOS che abbiamo lanciato a politici, magistrati, esponenti della cultura, dell’informazione, della società civile abbiamo messo tra le priorità la riapertura di strutture apposite (ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari) ove poter adeguatamente trattare e contenere persone che hanno commesso gravi crimini e che presentano problemi di natura psichiatrica, persone queste oggi abbandonate all’interno delle normali carceri con seri danni per la loro stessa salute e per tutti coloro che sono costretti a subirne la convivenza spesso insostenibile sino, come è accaduto a Velletri, a commettere omicidio".

"Con l’SOS - ha aggiunto Di Giacomo - ci siamo fatti interpreti del diffuso sentimento di frustrazione e smarrimento del personale penitenziario che si sente abbandonato nel combattere una battaglia di legalità che deve diventare innanzitutto una battaglia dello Stato. Il numero di aggressioni agli agenti, in poche settimane, ha superato il 180% in più dello stesso periodo dello scorso anno, con conseguenze sempre più gravi per gli agenti; le rivolte sia nelle carceri che negli istituti per minori sono aumentate del 50%; le evasioni e i tentativi di evasioni hanno subito un incremento esponenziale; il ritrovamento di droga e di telefonini è pressoché quotidiano; in aumento inchieste e provvedimenti contro gli agenti in attuazione della norma sul reato di tortura: la situazione ha ampiamente superato il livello di sopportazione, con il rischio che ci possa essere una prima vittima anche fra il personale. Il nostro SOS ha maggiore urgenza di risposte in previsione della stagione estiva durante la quale, da sempre, si registrano maggiori tensioni, mentre buona parte del personale non sa ancora se e quando potrà andare in ferie. Come sindacato abbiamo tenuto numerose iniziative – ultima in ordine di tempo il tour tra le carceri del Nord – denunciato in interviste e servizi televisivi nazionali e locali, articoli di giornali, comunicati e documenti, ma non ci sono segnali di assunzioni di responsabilità. Per questa ragione, sollecitiamo un intervento politici, magistrati, esponenti della cultura, dell’informazione, della società civile diretto innanzitutto a recuperare il rapporto di fiducia tra lo Stato e il Corpo, che altrimenti sarebbe irrimediabilmente compromesso. Voltarsi dall’altra parte - dice Di Giacomo - significherebbe diventare complici dell’emergenza carcere che continua a provocare vittime".