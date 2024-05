Lite furibonda tra colleghi: parole grosse, un pugno in faccia. Arrivano ambulanza e carabinieri

Una lite improvvisa, furibonda. Volano parole grosse, qualche spintone, e poi un colpo che raggiunge uno dei due contendenti al volto. Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile, i carabinieri sono dovuti intervenire in un albergo a Limone sul Garda, una tra le località turistiche più frequentate della riviera bresciana, per una violenta discussione scoppiata tra due colleghi. All'origine dell'animato diverbio, a quanto pare, ci sarebbero futili motivi. I due sarebbero però presto passati alle vie di fatto durante il turno di notte.

Sono stati attimi concitati: qualche spintone e poi un colpo proibito che ha raggiunto, pare involontariamente, uno dei due dipendenti al volto. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in piena notte verso le 2.20: sul posto, oltre ai militari che hanno placato gli animi e ricostruito la vicenda, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 24 anni che ha rimediato il pugno in faccia. Per lui, comunque, nulla di grave: è stato medicato dai sanitari del 118 e avrebbe rifiutato il ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ora resta da vedere se la vicenda si concluderà qui o se i due decideranno di passare alle vie legali, sporgendo una denuncia.